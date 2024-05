Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Raub auf Gartengrundstück

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2024, gegen 21 Uhr, kam es auf einem Gartengrundstück in Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Drei Personen luden einen ihnen unbekannten Mann ein, sich auf dem Gartengrundstück zu Ihnen an das Lagerfeuer zu setzen. Als man dort Fotos machte, forderte einer der Männer den Unbekannten auf, ihm seine Kopfhörer zu geben. Da dieser seine Kopfhörer nicht aushändigte, wurde er von einem der Täter geschlagen. Während ein zweiter ihn zu Boden schubste, wurde er von dem dritten dort liegend festgehalten. Der Vorfall wurde von einer Passantin beobachtet, welche die Polizei rief. Die drei Männer ließen daraufhin von dem Geschädigten ab und entfernten sich vom Tatort. Durch die hinzugerufene Polizei konnten die drei Tatverdächtigen in der Nähe festgestellt werden. Der 23-jährige Geschädigte erlitt durch den Übergriff leichte Verletzungen. Gegen die drei Tatverdächtigen im Alter von 31, 52 und 59 Jahren, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet.

