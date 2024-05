Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum 29.04.2024, 18:00 Uhr bis 30.04.2024, 09:30 Uhr parkte der Geschädigte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Leininger Straße. Als der Geschädigte zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er, dass sein linker Außenspiegel durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Vermutlich streifte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren an dem Pkw dessen Außenspiegel.

Der Unfallverursacher meldete sich weder bei dem Geschädigten, noch bei der Polizei. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Fall Sie Hinweise zur Tat oder zum Unfallverursacher haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

