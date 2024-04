Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur kurz zur Bank...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wollte ein 41-Jähriger aus Neustadt/W. am 30.04.2024 um 08:15 Uhr mit seinem E-Scooter fahren, als er in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt nämlich auf dem Weg zu einer nahegelegenen Bank, um dort Geld abzuheben. Im Verlauf der Kontrolle konnten Hinweise erlangt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Dieser konnte keinen Vortest durchführen, räumte jedoch den Konsum von einem Joint am gestrigen Tag ein. Daher wurde dem Neustadter im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell