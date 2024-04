Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

Haßloch (ots)

In der Zeit von 29.04.2024, 20:00 Uhr bis 30.04.2024, 15:30 Uhr wurde in Haßloch, Mozartstraße ein dort geparkter PKW (VW Polo, Farbe: rot) im Frontbereich beschädigt. Der/die noch unbekannte Verursacher(in) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Bereich der Beschädigung konnten an dem roten VW Polo weiße Fremdfarbanhaftungen festgestellt werden. Der entstandene Streifschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

