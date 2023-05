POL-EL: Bad Bentheim - VW beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger war gegen 17.30 Uhr in seinem Ford in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug hinter der Einmündung "Brookdiek" in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Ford eines 55-Jährigen zusammen. Der 55-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen ...

