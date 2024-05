Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogenschnelltest positiv

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, 30.04.24, gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 44 Jahre alten Autofahrer. Dieser zeigte deutliche Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum zurückgeführt werden können. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, denn er zeigte Amphetamin und Metamphetamin positiv an. Dem 44-Jährigen, dem die Weiterfahrt untersagt war, wurde eine Blutprobe entnommen. Das Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration die Stoffgruppen im Blut nachweisbar sind, was für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist.

