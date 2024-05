Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf der A65 Richtung Ludwigshafen bei Dannstadt-Schauernheim. Kurzzeitige Vollsperrung

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag, den 03.05.24, gegen 22.15 Uhr, kam es auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz nach der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim zu einem Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, verlor zunächst ein 70jähriger Renault-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelleitplanke. Durch den Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke wurde der Renault so stark beschädigt, dass dieser fahrunfähig auf dem rechten Fahrstreifen der A65 zum Stehen kam. Ein nachfolgender 30jähriger Nissan-Fahrer konnte dem liegengebliebenen Pkw nicht mehr ausweichen und fuhr trotz Vollbremsung auf diesen auf.

Bei dem Unfall wurde der 70jährige Renault-Fahrer leicht verletzt. Er erlitt einen Schock und Prellungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 30jährige Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 20000,- Euro.

Da durch den Unfall Betriebsstoffe ausliefen und sich über beide Fahrspuren verteilten, musste die Autobahn für ca. 45min komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Erst um 02.30 Uhr war die Autobahn wieder komplett befahrbar, nachdem die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Ruchheim vollständig gereinigt war.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die freiwillige Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim, sowie die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich unter der angegebenen Telefonnummer, oder E-Mail-Adresse zu melden.

