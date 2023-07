Coesfeld (ots) - Von dem Gelände einer Baustelle im Neubaugebiet Huxburg haben Unbekannte ein Starkstromkabel gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (26.07.26) und 6.50 Uhr am Donnerstag (27.07.23) brachen sie das Vorhängeschloss vom Verteilerkasten auf. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

