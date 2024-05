POL-MFR: (460) Mutmaßliches Tötungsdelikt während eines Jagdausflugs - Aktueller Sachstand

Altdorf b. Nürnberg (ots) - Die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst (ILS) war gegen 10:30 Uhr wegen eines Brandes in der Neumarkter Straße verständigt worden. Dort war in einem Carport aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung im Umfeld des Brandortes führte. Den Einsatzkräften der ...

