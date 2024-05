POL-MFR: (458) Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Unfallzeugen gesucht

Mittelfranken (ots) - Am Freitagabend (03.05.2024) finden sowohl in Nürnberg, als auch in Fürth und Erlangen, fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Aufzug in Nürnberg wird im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke unterwegs sein: Richard-Wagner-Platz (Opernhaus, Auftaktkundgebung ca. ...

mehr