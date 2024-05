Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (457) Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf gesucht

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.05.2024) verursachte ein Pkw-Fahrer in Nürnberg Worzeldorf einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:15 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher in einem dunklen Renault die Worzeldorfer Hauptstraße entlang und wollte nach rechts in die Straße An der Radrunde abbiegen. Hierbei kam er offensichtlich zu weit auf die Gegenfahrbahn und touchierte den ihm entgegenkommenden Audi A6.

Der Fahrer des Renault hielt an und es kam zu einer kurzen Diskussion über die Schuldfrage zwischen den beiden Männern. Anschließend setzte sich der Unbekannte wieder in seinen Renault und fuhr in Richtung Weiherhaus davon.

Am Audi A6 entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte ebenfalls einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugfront davongetragen haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen gegen den Schadensverursacher wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sicherte an der Unfallörtlichkeit Spuren.

Zeugenhinweise auf das Verursacherfahrzeug, den Verursacher oder das Unfallgeschehen selbst nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 entgegen.

Erstellt durch: Moritz Schlösser

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell