POL-MFR: (456) Versammlungsgeschehen am 03.05.2024 - Verkehrslagemeldung

Am Freitagabend (03.05.2024) finden sowohl in Nürnberg, als auch in Fürth und Erlangen, fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Der Aufzug in Nürnberg wird im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf folgender Wegstrecke unterwegs sein:

Richard-Wagner-Platz (Opernhaus, Auftaktkundgebung ca. 15 Min.) - Frauentorgraben - Am Plärrer - Rothenburger Straße - Obere Kanalstraße - Rohrmannstraße - Jamnitzerplatz (Zwischenkundgebung ca. 20 Minuten) - Rohrmannstraße - Obere Kanalstraße - Rothenburger Straße - Frankenschnellweg bis Jansenbrücke (Zwischenkundgebung auf dem Gehweg der Jansenbrücke ca. 10 Min.) - Maximilianstraße (Zwischenkundgebung Busbahnhof Maximilianstraße ca. 5 Min.) - Theodor-Heuss-Brücke - Nordwestring - Erlanger Straße (Zwischenkundgebung Bushaltestelle Thon, ca. 5 Min.) - Am Wegfeld (Abschlusskundgebung 1 Stunde)

Der Aufzug in Erlangen wird im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf folgender Wegstrecke unterwegs sein:

Rathausplatz - Nürnberger Str- Äußere Nürnberger Str. (B4) - Abfahrt Tennenlohe - Sebastianstr. - Wetterkreuz - Reutleser Weg - Reutleser Str. - Auffahrt Reutles - Erlanger Str. (B4) - Johann-Sperl-Str. - Haltestelle "Am Wegfeld"

Der Aufzug in Fürth wird im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr auf folgender Wegstrecke unterwegs sein:

Marktplatz - Königstraße - Gustav-Schikedanz-Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße - Gabelsberger Straße - Gebhardtstraße - Hornschuhpromenade - Nürnberger Straße - Stadtgrenze

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es im Bereich der Wegstrecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten. Es wird darüber hinaus empfohlen, die angegebene Wegstrecke zu umfahren.

