POL-KA: (KA) Pfinztal - Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Karlsruhe (ots) - Wie berichtet, ereignete sich am 24. Mai kurz nach 10.30 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Ettlinger Rheinstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 73-jährigen Fußgänger. Der 73-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen denen er am Samstag in einer Klinik ...

