Polizei Wuppertal

POL-W: RS Flucht nach ungewöhnlichem Unfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagmittag (18.05.2024, 12:00 Uhr) kam es in Remscheid zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter war mit seinem schwarzen Mountainbike auf dem Gehweg der Richthofenstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er dabei einer Fußgängerin (53) so nah, dass diese erschrak und rückwärts stolperte. In der Folge fiel sie durch den Glaseinsatz einer Haustür, die dabei zerbarst. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung flüchtete der Radfahrer in die Adolf-Clarenbach-Straße. Der Flüchtige ist circa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und grauschwarze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine kurze Hose und führte einen grauen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

