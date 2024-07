POL-KN: (Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Unfall auf der Carl-Benz-Straße verletzt (15.07.2024)

Singen (ots) - Am Montag am frühen Abend ist es in einem Geschäft in der Uhlandstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 35-Jähriger begegnete in einem Gang des Ladens einer 62-Jährigen, der er plötzlich und unvermittelt die Einkäufe aus der Hand schlug und sie beleidigte. Mit Unterstützung mehrerer Passanten gelang es der Frau, den sich stark wehrenden ...

