Polizei Köln

POL-K: 230913-5-K Sachbeschädigungen durch Farbe - Staatsschutz ermittelt

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (13. September) haben Unbekannte an mehreren Orten in Köln mutmaßlich mit Farbbeuteln und Sprühfarbe Gebäude und Grundstücksflächen beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen sind das Erzbischöfliche Haus in der Kardinal-Frings-Straße, ein Studentinnenwohnheim am "Campus Müngersdorf" an der Aachener Straße und das Informationsbüro des Personalprälatur "Opus Dei" am Stadtwaldgürtel beschmiert worden. Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

