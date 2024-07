Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Fahrradkontrollen der Polizei und des Gemeindevollzugsdienstes - in 1,5 Stunden 17 Rotlichtverstöße! (16.07.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagvormittag haben Polizei und Gemeindevollzugsdienst im Bereich des Zähringerplatzes gemeinsame Fahrradkontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 11 Uhr erwischten die Beamten an der Fahrradampel an der Wollmatinger Straße in Richtung Seerhein Center insgesamt 17 Radler, die die dortige Radfahrerampel ignorierten und bei Rotlicht überfuhren.

Sie erwartet alle ein Bußgeld über je 60 Euro und einen Punkt.

