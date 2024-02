Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Vorfahrtsfehler, zwei Unfälle und drei Verletzte

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf/Eisenberg: Sowohl Mittwochmorgen als auch Mittwochmittag führte die Missachtung der Vorfahrt zu einem Verkehrsunfall. Gegen 07:40 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw Ford von der Anschlussstelle Hermsdorf Ost nach links auf die Geraer Straße. Nicht beachtet hatte er hierbei einen 16-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Hermsdorf auf der Geraer Straße unterwegs war. In Folge der Kollision stürzte der Kradfahrer und erlitt Verletzungen, welche im Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten. Kurz nach 13 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw Seat die Luisenstraße in Eisenberg in Richtung Mühlenstraße. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw VW aus der Ludwig-Jahn-Straße. Der 23-Jährige beachtet nicht, dass er dem VW Vorfahrt gewähren musste, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden dadurch leicht verletzt und die Fahrzeuge erlitten unfallbedingten Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell