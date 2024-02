Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgebrochen und genächtigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Schlafplatz gesucht und gefunden hat ein Unbekannter in einer Kleingartenanlage in Zöllnitz. Wie der Eigentümer am Mittwoch feststellen musste, war die Laube gewaltsam geöffnet worden. Darüber hinaus nutzte der Fremdling das Gartenhaus als Nachtlager. Nach ersten Erkenntnissen hat er beim Verlassen alle Gegenstände vor Ort belassen.

