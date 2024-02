Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitfahrgelegenheit gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Zu später Stunde suchte ein 53-Jähriger Mittwochabend eine Mitfahrgelegenheit. Hierzu sprach er ein Pärchen an, welches mit ihrem Pkw VW auf einem Parkplatz in der Köstritzer Straße stand. Jedoch negierten diese das Ersuchen des Mannes. Dies hatte zur Folge, dass der 53-Jährige recht ungehalten wurde und mit der Hand auf den Pkw schlug. Die 47-jährige Fahrerin stieg daraufhin aus und wollte den Mann zur Rede stellen. Dieser reagierte jedoch weiterhin aggressiv, drehte sich plötzlich zu der Frau um und hielt einen Eispickel in der Hand, welchen er bedrohlich in die Höhe hielt. Die eingesetzten Beamten konnten dem bereits polizeibekannten Mann, welcher mit 1,75 Promille alkoholisiert war und augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, habhaft werden. Die Beamten brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus und fertigten die fällige Anzeige. Verletzt wurde niemand und auch der Pkw wies keinen sichtbaren Schaden auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell