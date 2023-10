Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tür hielt Einbruchsversuchen stand

Gummersbach (ots)

In Rebbelroth haben Einbrecher am Sonntag (15. Oktober) versucht, die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Korlenbergstraße aufzuhebeln. Zwar setzten die Täter mehrfach ihr Hebelwerkzeug an, die Tür hielt jedoch stand, so dass die Einbrecher nicht ins Haus gelangten. Der Tatzeitraum liegt zwischen 2 Uhr nachts und 23:15 Uhr am späten Abend. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell