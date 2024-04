POL-MFR: (409) Junge Männer geschlagen und beklaut - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (21.04.2024) wurde ein 22-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten nach kurzer Fahndung festgenommen werden. Der 22-Jährige befand sich gegen 22:50 Uhr in Begleitung einer Freundin im Bereich des U-Bahnhofs "Opernhaus". Dort geriet er mit drei Männern in Streit, ...

