Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Verkehrsunfall auf Kreuzung mit "rechts vor links" Regel

Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr hat sich auf der Kreuzung Kornbindstraße/Zimmerstraße in Villingen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro ereignet. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Kronbindstraße aufsteigend in Richtung Zimmerstraße, um diese zu passieren. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreuzung auf der Zimmerstraße, ebenfalls in aufsteigender Richtung. Auf Höhe der Kreuzung kam es zwischen dem bevorrechtigten Mercedes und dem Audi zum Zusammenstoß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell