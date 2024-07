POL-OG: Kehl - Wechselseitige Körperverletzung

Polizeipräsidium Offenburg

Am Montagabend löste eine handfeste Auseinandersetzung zwischen drei sich bekannten Personen einen Polizeieinsatz in der Ohmstraße aus. Gegen 20 Uhr kam es in einem Hof nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten zu einer wechselseitiger Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen wurde einem 51-Jährigen bei den körperlichen Angriffen der beiden 33 und 53 Jahre alten Männer leichte Verletzungen im Bereich des Gesichtes zugefügt. Die Hintergründe des Disputs sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

