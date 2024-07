Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Rotenfels - Zeugen nach Unfallflucht aus Tiefgarage gesucht!

Bad Rotenfels (ots)

Ohne seinen Unfall zu melden, flüchtete ein Unbekannter am Montag aus der Tiefgarage eines Thermalbades in der Badstraße. Der Unbekannte wollte am Montag zwischen 12 Uhr und 21:30 Uhr mit seinem Fahrzeug mutmaßlich die Tiefgarage verlassen und dürfte beim Ausparken aus der Parklücke die Fahrerseite eines rechts daneben stehenden schwarzen Mazda SUV gestreift haben. Dadurch verursachte er an dem Auto einen Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegengenommen. /jo

