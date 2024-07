Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl, Sundheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 00:45 Uhr fuhr ein noch Unbekannter gegen einen grauen Ford am Sundheimer Sportplatz in der Rustfeldstraße. Offenbar aus Unachtsamkeit übersah der mutmaßliche Unfallverursacher beim herausfahren aus einer Parklücke den geparkten grauen Ford Kuga. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von 2.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden. /al

