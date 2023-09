POL-RE: Marl: 8-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - 5.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Firmenauto an der Langenbochumer Straße. Das Fahrzeug stand hier in der Nacht zu Montag. An dem weißen Mercedes-Benz Citan ist die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

