POL-OG: Bühl - Kollision zwischen Pkw und Lkw

Forbach (ots) - Am Sonntag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall am Streckenende der Bobbahn am "Mehliskopf", bei dem eine Bobfahrerin verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlangsamte die Frau bereits ihre Geschwindigkeit um die Fahrt bald darauf zu beenden. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Mann erkannte dies vermutlich zu spät, weshalb er auffuhr. Das Heck des vorausfahrenden Bobs wurde dabei offenbar ...

mehr