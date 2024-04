Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mit 3,28 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Papenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr fuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Mazda 6 die Nenndorfer Straße in Richtung Feldanger aus Richtung Dorfstraße. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Graben. Der 32-Jährige sowie sein 40-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 32-Jährige stark alkoholisiert war, was durch einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 3,28 Promille bestätigt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Fahren eingeleitet.

