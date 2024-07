POL-OG: Forbach - Unfall auf der Bobbahn

Kehl (ots) - Durch das Missachten der Vorfahrt kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Einmündung Marktstraße/Kinzigstraße zu einem Verkehrsunfall mit der Folge eines Sachschaden in Höhe zirka 2.500 Euro. Ein 19-jähriger Rollerfahrer fuhr gegen 3:15 Uhr von der Großherzog-Friedrich-Straße kommend auf der Kinzigstraße und übersah dabei mutmaßlich aus Unachtsamkeit an der Einmündung die von rechts aus der Marktstraße kommende 23 Jahre alten VW-Fahrerin. ...

