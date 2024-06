Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Jugendliche auf Leichtkraftrad prallt in entgegenkommendes Auto - Rettungshubschrauber in Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 19.06.2024, gegen 07:40 Uhr, ist in der Bergstraße zwischen Schwörstadt und Niederdossenbach eine Jugendliche mit einem Leichtkraftrad in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Die 17-jährige erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte sie in einer Kurve zu weit nach links geraten sein und war mit dem entgegenkommenden Pkw einer 31 Jahre alten Frau kollidiert. Die zwei Insassen im Pkw blieben unversehrt. Sowohl am 125er Motorrad der Jugendlichen als auch am Auto dürften Totalschäden entstanden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro. Die Verbindungsstraße war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

