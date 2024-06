Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mutmaßlicher falscher Handwerker entwendet Bargeld aus Wohnung - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 19.06.2024, war ein mutmaßlich falscher Handwerker in der Hauptstraße in Unterlauchringen unterwegs und suchte offensichtlich mehrere Haushalte auf. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr gab sich der Mann gegenüber einer 72-jährigen Frau als Heizungsmonteur aus. Unter dem Vorwand, im Auftrag des Vermieters einen Thermostat wechseln zu müssen, gelangte er in die Wohnung. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Tatverdächtige vorgefundenes Bargeld aus einem Couvert entwendet haben. Er soll auch gezielt nach Schmuck und anderen Wertgegenstände gefragt haben. Vom Tatverdächtigen liegt folgenden Beschreibung vor: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80 cm groß, braune Haare, sprach akzentfrei Deutsch. Er trug ein blaues T-Shirt, eine Jeans und hatte eine Mappe dabei. Der Polizeiposten Tiengen sucht Personen, welche ebenfalls Kontakt zu diesem Mann hatten oder Hinweise zu dem "falschen Handwerker" geben können (Tel. 07741 8316-0).

