Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unigebäude beschmiert + Feuerwehrfahrzeug touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Unigebäude beschmiert

Verschiedene Schriftzüge in lila, grau und schwarz hinterließen Unbekannte zwischen Donnerstag, 7. Dezember, 11.30 Uhr, und Freitag, 8. Dezember, 6.55 Uhr, am Unigebäude in der Wilhelm-Röpke-Straße. Der dadurch entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Die Polizei in Marburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Feuerwehrfahrzeug touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht auf Freitag, 8. Dezember, einen im Kirchhainer Weg geparkten rot-gelben Mercedes GLC der Feuerwehr. Der geschätzt 4.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen 22 Uhr und 4.40 Uhr, der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell