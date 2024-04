Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung im Zug

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitagmittag (19.04.2024) in einem Zug zwischen Nürnberg und Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Gegen 12:50 Uhr befand sich eine 36-jährige Reisende in dem Regionalexpress, als sich der Unbekannte ihren Angaben zufolge nach dem Halt in Backnang oder Winnenden neben sie setzte und eine beige Umhängetasche auf seinen Schoß legte. Während der Fahrt soll der unbekannte Mann unter der Tasche an seinem Glied manipuliert und dabei immer wieder den Arm der Reisenden berührt haben. Nachdem sie beim Halt in Bad Cannstatt schließlich aus dem Zug ausstieg, bemerkte die junge Frau offenbar, dass sein Glied entblößt war. Die 36-Jährige beschreibt den mutmaßlichen Täter als einen 18 bis 25 Jahre alten und 180cm bis 190cm großen Mann mit dünnen Beinen. Er soll zur Tatzeit mit einer blauen Jacke mit Kapuze sowie einer blau-grauen Hose bekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung dauern an. Die Bundespolizei Stuttgart nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

