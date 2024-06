Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Motorradfahrer kommt zu Fall und verletzt sich leicht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In Herrischried-Giersbach auf der L 151 ist am Mittwoch, 19.06.2024, gegen 13:15 Uhr, ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 27-jähige Motorradfahrer kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Bereich einer Kreuzung, wobei sich ein Pkw auf der dortigen Linksabbiegespur befunden haben soll. Zu einem Kontakt mit diesem Pkw war es nicht gekommen. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0 oder 07751 8316-0).

