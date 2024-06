Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2024, gegen 08:15 Uhr, kam es in der Albtalstraße in Albbruck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 68-jährige Radler erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Er war von einer 35-jährigen Autofahrerin überholt worden, die allerdings nach dem Überholvorgang nach rechts in die Eisenbahnstraße einbog. Der Fahrradfahrer prallte in die Seite des abbiegenden Autos und stürzte. An den beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

