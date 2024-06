POL-FR: Breisach: Autofahrerin mit 2,4 Promille erwischt

Freiburg (ots) - Am Vormittag des 18.06.2024, vermutlich gegen 10.30 Uhr, soll es in der Alemannenstraße in Denzlingen zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Objekt durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. ...

