POL-PDLU: Speyer - Parklücke zu klein, Parkmanöver abgebrochen, Radfahrerin rechnet nicht damit und stürzt

Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr befuhr eine 60-jährige Radfahrerin die Wormser Straße in Richtung der Maximilianstraße hinter dem PKW eines 48-Jährigen. Der 48-Jährige bremste auf Höhe der Einmündung zur Hagedornsgasse ab und fuhr rückwärts in eine Parklücke am Fahrbahnrand ein. Hierbei merkte er, dass die Lücke nicht groß genug war und fuhr wieder an. Währenddessen fuhr die 60-Jährige links an ihm vorbei und erschrak aufgrund des aus ihrer Sicht unerwartet anfahrenden PKW. Daher zog sie ihr Rad nach links und stürzte hierbei, ohne dass es zu einer Berührung zwischen ihr und dem PKW gekommen war. Sie erlitt Schürfwunden an Ellenbogen und Stirn. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Ein Sachschaden entstand nicht.

