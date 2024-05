Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 02.05.2024, gegen 21:05 Uhr, meldete die integrierte Leitstelle einen Verkehrsunfall im Bereich Pfalzring in Bobenheim-Roxheim. Die 24-jährige Autofahrerin verlor beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Vorgarten eines dortigen Anwohners. Bei der späteren Unfallaufnahme durch die Polizei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell