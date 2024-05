Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung durch Spuckattacke - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Mutterstad Im Rahmen des alljährlichen SPD Maifestes, im Bereich der Walderholungsstätte, kam es am Morgen des 01.05.2024 zu einer Spuckattacke und einer Beleidigung zum Nachteil einer 61-jährigen Besucherin. Der bislang unbekannte Täter erschien vor Ort beleidigte und spuckte der Frau ins Gesicht. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den bislang unbekannten Täter eingeleitet. Zum aktuellen Ermittlungsstand sind die Personalien des Täters unbekannt. Dieser wird als männlich, ca. 60 Jahre, schlank beschrieben. Er führte ein Fahrrad mit auffällig vielen Gegenständen mit sich. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell