POL-PDLU: Lambsheim - Brand eines Fahrzeugs

Lambsheim (ots)

Am 01.05.2024, gegen 17.40 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der K2 zwischen der Einmündung Lambsheimer Weiher und L522 gemeldet. Vor Ort konnte der betreffende Pkw auf einem danebengelegenen Feldweg festgestellt werden. Dieser befand sich bei Eintreffen bereits im Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die K2 in diesem Bereich bis zum Abschluss der Löscharbeiten voll gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt die Brandursache an dem Mercedes-Benz C250 gewesen sein. An dem Pkw entstand Totalschaden.

