Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugenaufruf nach Einbruch auf Firmengelände

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr ereignete sich ein Einbruchdiebstahl auf einem Firmengelände in der Siemensstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände. Dort erklommen sie zunächst einen Balkon und zerschlugen eine Glastür zu Büroräumen, wo sie erfolglos nach Diebesgut suchten. Im Anschluss wurde in der offenstehenden Cafeteria ein Kaffeeautomat aufgebrochen und eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell