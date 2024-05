Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletztes Kind - Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots)

Am 30.04.2024 kam es gegen 14:05 Uhr im Ostring in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der fünfjährige Junge fuhr mit einem Kinderrad aus der Hofeinfahrt auf die Fahrbahn. Die 61-jährige Fahrzeugführerin konnte aufgrund ihrer vorausschauenden Fahrweise noch bremsen, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Ein bislang unbekannter Mann konnte den Unfallhergang beobachten. Dieser sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

