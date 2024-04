POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Dienstag

Speyer (ots) - Am Montag gegen 15:10 Uhr nahm eine 78-jährige Kleinkraftradfahrerin ohne Versicherungskennzeichen am Straßenverkehr in der Friedrich-Ebert-Straße teil. Polizeibeamte unterzogen sie einer Verkehrskontrolle. Sie legte den Beamten einen Versicherungsnachweis aus dem Jahr 2011 vor und unterlag der irrigen Annahme, dass das Führen eines nichtversicherten Fahrzeuges mit einem Verwarngeld erledigt sei. Die ...

