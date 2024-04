Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere PKW beschädigt

Neuhofen (ots)

Neuhofen In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht wurde der Polizei Schifferstadt eine männliche Person gemeldet, welche auf dem Parkplatz des Bürgerhauses die Heckscheibe eines geparkten PKW eingeschlagen hätte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 23-Jähriger Mann aus Neuhofen festgestellt und kontrolliert werden, auf den eine vorher erhobene Personenbeschreibung zutraf. Im Rahmen der Personendurchsuchung konnte bei ihm unteranderem ein "Nothammer" aufgefunden werden. Bei der anschließenden Überprüfung konnten bislang zehn weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, deren Scheiben eingeschlagen wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen eingeleitet. Hinweise können unter der Telefonnummer 06235-4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt gerichtet werden.

