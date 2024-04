POL-PDLU: Brand eines Fahrzeugs

Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachten unbekannte Täter Hebelspuren an den Eingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser in der Petronia-Steiner-Straße. Es gelang ihnen nicht, in die Häuser einzudringen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Petronia-Steiner-Straße wahrgenommen ...

mehr