POL-LIP: Lemgo. Baucontainer auf Baustelle in Campusallee aufgebrochen.

Lippe (ots) - Sonntagmorgen (16.07.2023) drangen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Biemser Straße ein. Sie brachen zwischen 9:15 und 10 Uhr ein Fenster auf und gelangten ins Haus. Sie stahlen einen Laptop und etwas Bargeld. Wer Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

