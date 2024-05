Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt nach Cannabiskonsum

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Nacht des 01.05.2024, gegen 01:00 Uhr, konnte ein 21-Jähriger Autofahrer in der Lambsheimer Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte ermittelt werden, dass er circa drei Stunden vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer sodann untersagt und ihm wurde anschließend Blut abgenommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell