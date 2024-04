Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falscher Bankmitarbeiter holt Bankkarte ab

Zeugen gesucht

Waldfeucht-Schöndorf (ots)

Am 10. April (Mittwoch) erhielt eine Frau gegen 15.30 Uhr den Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die unbekannte Anruferin sagte, dass jemand versucht habe, auf die Bankkarte der Waldfeuchterin zuzugreifen und das aus diesem Grund die Karte vorsichtshalber gesperrt werden müsse. Im Gespräch gelang es der Betrügerin, der älteren Frau neben sensiblen Daten auch die PIN-Nummer zu entlocken. Schließlich kündigte die Unbekannte noch an, dass die Karte nun von einem weiteren Mitarbeiter abgeholt werde. Gegen 16.20 Uhr erschien an der Wohnanschrift der ebenfalls unbekannte Abholer, der die Karte an sich nahm. Er war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, von schmaler Statur und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare, war Brillenträger und mit einem dunklen Pullover, dunkler Jeanshose sowie einer dunklen Weste bekleidet. Wer hat im Bereich des Rotdornwegs zum in Rede stehenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebene Person? Wem sind ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell