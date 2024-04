Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieb bedient sich aus Geschäftskasse

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am Dienstag (9. April) betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 17.40 Uhr die auf der Parkhofstraße gelegene TEDI-Filiale. Als die Angestellte damit beschäftigt war, Ware einzuräumen und hierfür den Kassenbereich verließ, öffnete der Unbekannte die Kassenlade und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Als er bemerkte, dass die Angestellte auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Rathausplatz. Der unbekannte Mann war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine sportliche Figur, kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Er trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Kappe, die er mit dem Schirm nach hinten trug. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell